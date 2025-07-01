FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Inter'i eleyen Fluminense, çeyrek finalde
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense, İtalya temsilcisi Inter ile karşı karşıya geldi.
Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.
Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- 2025 Fıfa Kulüpler Dünya Kupası
- İnter
- Abd