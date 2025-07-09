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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final turunda Chelsea, Fluminense’yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Metlife Stadyumu’nda Brezilya temsilcisi Fluminense ile İngiliz ekibi karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetti.

Chelsea, rakibini 2-0 mağlup ederek finale çıktı. Enzo Maresca’nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 18. ve 56. dakikalarda Joao Pedro’dan geldi.

Chelsea, finalde PSG - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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