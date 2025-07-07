FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.

Salı akşamı 22'de Brezilya temsilcisi Fluminense ile Konferans Ligi şampiyonu Chelsea final için kozlarını paylaşacak.

ARDA GÜLER YARI FİNALDE SAHNE ALACAK



Diğer yarı final eşleşmesinde ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain,, Arda Güler'li Real Madrid karşısında. Mücadele çarşamba akşamı saat 22'de başlayacak.



Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç 13 Temmuz Pazar akşamı 22'de, 2026 Dünya Kupası finalinine de ev sahipliği yapacak New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.