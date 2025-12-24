FIFA para yağdıracak, Dünya Kupası şampiyonu ne kadar kazanacak, hangi ülkeler katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkelere dağıtılacak ödül parası belli oldu. 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlasının ödeneceği belirtildi.

Turnuva tarihinde ilk kez toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon ülke 50 milyon dolar kazanacak. Finalist 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar, dördüncü ise 27 milyon dolar ödül alacak.



EN KÖTÜ TAKIMA BİLE 10,5 MİLYON DOLAR

Elemeleri geçen her takımın 1,5 milyon dolar, turnuvada en kötü performans gösteren ülkenin de toplamda 9 milyon dolar alacağı bildirildi.

Böylece, Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.



16 STADYUMDA OYNANACAK



ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuvadaki maçlar 16 statta oynanacak.



Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek. Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında oynanacak.



A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.



GRUPLAR



2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa play-off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti)

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa play-off A (İtalya-Kuzey İrlanda/Galler-Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk)

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Kıtalararası play-off 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo)

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana