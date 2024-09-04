FIFA transfer raporunu açıkladı: 11 bin futbolcuya 6.4 milyar dolar!

FIFA, yaz dönemi için güncel transfer raporunu açıkladı.



Yapılan açıklamada yaklaşık 6 bin 300 futbolcunun bonservis bedeli ödenmeden kulüp değiştirdiğini belirtildi.



Bu yılın Haziran-Eylül arasındaki transfer döneminde, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13,06 daha az bonservis ücreti ödendi. Söz konusu dönemde 10 bin 490 oyuncu için 7.4 milyar dolar bonservis ücreti verilmişti.



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Transfer döneminde en çarpıcısısı Kylian Mbappe oldu. Paris Saint-Germain’deki sözleşmesi sona eren Mbappe, İspanyol devi Real Madrid’e bonservis ücreti olmadan imzayı attı.



En yüksek bonservis ücreti ödenen futbolcular ise yaklaşık 83 milyon dolara Manchester City’den Atletico Madrid’e geçen Arjantinli Julian Alvarez ve Lille’den 69 milyon dolara Manchester United’a transfer olan Fransız Leny Yoro oldu.