FIFA, Türk ekibine cezayı kesti: Küme düşmenin ardından ağır fatura
FIFA, Süper Lig'den düşen Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.
Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.
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