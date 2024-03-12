FIFA Tyler Boyd kararını açıkladı: Beşiktaş tazminat ödeyecek

Beşiktaş'ta 2019-2022 yılları arasında forma giyen Tyler Boyd, geçtiğimiz Ocak ayında geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesinden dolayı siyah-beyazlı kulübü CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) şikayet etmişti.

FIFA, Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euro ödenmesine karar verdi.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;



"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir."

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, Victor Ruize'de 2 milyon 750 bin euro tazminat ödendiğini açıklamıştı.