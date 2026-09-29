FIFA, UEFA'nın ABD'de açtığı davaya sert yanıt verdi

FIFA 'DAN YALANLAMA GELDİ

FIFA cephesi ise Florida Eyaleti Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan talebe sert yanıt verdi.

UEFA 'nın dilekçesinin "FIFA ve Infantino hakkında birçok yanlış veya yanıltıcı beyan" içerdiği savunuldu.

Mali değerlendirmeyi de savunan FIFA, "UEFA kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış bilgi veriyor. Mülkiyet haklarının ilk değerlemesinin 20 milyar dolardır, ancak şirketin toplam değeri 30 milyar doları çok aştı; yani mülkiyet haklarının değerinin iki katı, dolayısıyla UEFA'nın adil kabul ettiği değerden çok daha yüksek." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, UEFA'nın bu talebinin tamamen FIFA başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik olduğu ve mahkeme tarafından reddedilmesi gerektiği vurgulandı.