FIFA, UEFA'nın ABD'de açtığı davaya sert yanıt verdi
29.09.2026 19:31
FIFA'dan yapılan açıklamada, Başkan Infantıno'nun seçim çalışmalarına gölge düşürüldüğü iddia edildi.
Dünyanın en büyük iki futbol kurumu arasında aylardır süren soğuk savaş, UEFA'nın ABD'de açtığı dava ile hukuki bir mücadeleye dönüştü.
FIFA'nın 18 Mart 2027'de yapılacak seçimleri için savaş şimdiden başladı.
UEFA'nın FIFA Başkanı Infantino aleyhine İsviçre'de açmayı planladığı bir ceza davası için ABD mahkemelerinden kaynak istemesi gerilimi patlattı.
Buna neden olan olay ise Dünya Kupası'nın ticari haklarının "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adlı yeni bir şirkete devredilmesi ile bağlantılı.
Ancak bu plan tepki görünce geri çekilmişti.
UEFA ise FIFA Başkanı Infantino'nun rakamları düşük gösterip, bu şirketten kişisel çıkar sağlayacağını savunuyor.
Buna göre yatırımcıların şirketteki bir hisse karşılığında 4,2 milyar dolar ödeyeceği ve bunun şirketi yaklaşık 20 milyar dolar değerinde göstereceği iddia edildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Yunanistan'da düzenlenen bir etkinliğe katılırken, FIFA açıklamasına cevap vermedi.
FIFA'DAN YALANLAMA GELDİ
FIFA cephesi ise Florida Eyaleti Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan talebe sert yanıt verdi.
UEFA'nın dilekçesinin "FIFA ve Infantino hakkında birçok yanlış veya yanıltıcı beyan" içerdiği savunuldu.
Mali değerlendirmeyi de savunan FIFA, "UEFA kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış bilgi veriyor. Mülkiyet haklarının ilk değerlemesinin 20 milyar dolardır, ancak şirketin toplam değeri 30 milyar doları çok aştı; yani mülkiyet haklarının değerinin iki katı, dolayısıyla UEFA'nın adil kabul ettiği değerden çok daha yüksek." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, UEFA'nın bu talebinin tamamen FIFA başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik olduğu ve mahkeme tarafından reddedilmesi gerektiği vurgulandı.