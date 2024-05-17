FIFA'da oylama zamanı: İsrail takımları men edilebilir

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım eyleminin cezalandırılması için futbol dünyası harekete geçti.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından hemen reaksiyon gösteren FIFA, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından uzun süre sessizliğini korumuştu.

Akşam'ın haberine göre, Asya Futbol Federasyonları Birliği'nin baskıları sonucunda İsrail takımlarının uluslararası organizasyonlardan men edilmesi için bugün FIFA kongresinde oylama yapılması kararı alındığı öne sürüldü.

Ayrıca Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek toplantıda Türkiye'yi temsil eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de oylamada İsrail aleyhine önergeye destek vereceği kaydedildi.

TOPLAM 91 FUTBOLCU VE HAKEM YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin Futbol Federasyonu, diğer üye ülkelere neden İsrail'in men edilmesi gerektiğini anlatan 12 sayfalık bir rapor sundu.

Başkan Jibril Rajoub, Filistin'e gerçkleşen saldırıların bir soykırım olduğunu ve yedi ay süren saldırılar sonucunda şu ana kadar 91 Filistinli futbolcu, hakem, antrenör ve idarecinin yaşamını yitirdiğini belirtti.