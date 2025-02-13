FIFA'da skandal: 14 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye teşvik etti, gözaltına alındı!

FIFA, Miami'de bir iş gezisi sırasında reşit olmayan bir kişiyi cinsel ilişkiye teşvik suçlamasıyla tutuklanan bir çalışanını görevden uzaklaştırdı.

FEDERAL AJANLAR TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Jack Edward Coles, Cuma günü FIFA'nın Coral Gables bölgesindeki ofislerinin yakınındaki bir otelde ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı federal ajanlar tarafından gözaltına alındı.

14 YAŞINDA BİR ÇOCUKLA BULUŞMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR



39 yaşındaki Britanyalı Coles'un, geçen Ekim ayında bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla 14 yaşındaki bir çocukla tanıştığı ve geçen hafta onunla yeniden buluşmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Çocuğun FIFA çalışanına 16 yaşında olduğunu söylediği, ancak daha sonra federal yetkililerle temasa geçtiği bildirildi.



Perşembe günü yayınlanan cezaevi kayıtlarına göre Coles, Miami'deki Federal Gözaltı Merkezi'nde tutuklu olarak listeleniyor.



FIFA, Associated Press’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FIFA, Miami'de devam eden hukuki sürecin farkındadır. İddia edilen suçlar ciddi ve tamamen kişisel nitelikte olup FIFA'daki işiyle herhangi bir bağlantısı yoktur.İlgili kişi derhal ve süresiz olarak tüm görevlerinden uzaklaştırılmıştır. FIFA'nın şu aşamada başka bir yorum yapması söz konusu değildir."

PROJE LİDERİYDİ

Coles, FIFA Sound adlı departmanda proje lideri olarak görev yapıyordu ve bu departman, dünya futbol organizasyonunun etkinlikleri ve yayınları için müzik organizasyonlarını yürütüyordu.

