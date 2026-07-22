FIFA’dan 1. Lig ekibine üç dönem ceza
22.07.2026 23:47
Anadolu Ajansı
Sivasspor 1. Lig'de mücadele ediyor.
FIFA’dan 1. Lig'de mücadele eden Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı daha geldi.
Sivasspor, FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağıyla cezalandırıldı.
FIFA’nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor’un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4’e yükseldi.
Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.
Resmi Kurum