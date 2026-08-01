FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı. İçlerinde Süper Lig takımı da var

FIFA, 4 Türk spor kulübüne transfer yasağı geldiğini duyurdu.

FIFA'nın internet sitesi üzerinden Türkiye 'de transfer yasağı getirilen kulüplerle ilgili bilgilendirme tablosunda güncelleme yapıldı.

Açıklama, FIFA'nın resmi internet sitesinde transfer yasakları bölümünde yayınlandı.

Yayınlanan duyuruda Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği , Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor 'a 3'er dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.

Ayrıca, TFF 2. Lig temsilcisi Hatay'ın cezasının ise kaldırılıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.