FIFA'dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi tarafından, Adana Demir'spor'a 6, Yeni Malatyaspor'a 12 puan silme cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Yeni Malatyaspor'a Disiplin Komitesi tarafından puan tenzili cezası verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

