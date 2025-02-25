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FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 3'e düştü.

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.

Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.

Ceza sonrasında ligde 3 puanı bulunan Adana Demirspor eksi 3 puana düştü.

SİVASSPOR'A 3 YIL TRANSFER YASAĞI

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.

Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.

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