FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 3'e düştü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.
Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.
Ceza sonrasında ligde 3 puanı bulunan Adana Demirspor eksi 3 puana düştü.
SİVASSPOR'A 3 YIL TRANSFER YASAĞI
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.
Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.
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