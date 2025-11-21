FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha: Ligde eksi 23 puanda
21.11.2025 16:39
Reuters
AA
FIFA, 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a bir ceza daha verdi.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.