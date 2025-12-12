FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası

12.12.2025 17:38

Son Güncelleme: 12.12.2025 18:05

FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
Anadolu Ajansı

AA

FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a bir kez daha puan silme cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi tarafından alınan karara ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.

