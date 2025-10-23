NTV.COM.TR

FIFA'dan Afgan futbolcular için karar: Ülkelerinde yasaklanmışlardı!

FIFA, 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan "FIFA Unites: Women's Series" turnuvasında Afganistan Milli Takımı'nın da yer alacağını açıkladı.

FIFA'dan Afgan futbolcular için karar: Ülkelerinde yasaklanmışlardı!

'da 2021 yılından beri iktidarı elinde tutan Taliban yönetimi, ülkede kadınların spor yapmalarını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Afganistan Kadın Milli Takımı oyuncuları ülkeyi terk etmiş ve futbolcuların çoğu Avustralya'da yaşamaya başlamıştı.

, 23-29 Ekim 2025 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan "FIFA Unites: Women's Series" (FIFA Birleşiyor: Kadınlar Serisi) adlı turnuvaya çoğunluğu yurt dışında yaşayan Afgan milli takımını da dahil etme kararı aldı.

FAS ÜZERİNDEN ULAŞIM SAĞLAYACAKLAR

FIFA'nın açıklamasına göre Afgan futbolcular Fas'ta toplanacak ve buradan Dubai'ye hareket edecekler.

Yapılan açıklamada ulaşım konusundaki desteği için Fas Futbol Federasyonu'na ayrıca teşekkür edildi.

23 Ekim tarihinde başlayacak olan organizasyonda Birleşik Arap Emirlikleri, Çad, Libya ve Afganistan yer alacak.

İSİMLERİ DEĞİŞECEK

Afgan Kadın Milli Futbol takımı, turnuva boyunca "Afgan Kadınlar Birliği" adıyla sahne alacak.

FIFA'dan Afgan futbolcular için karar: Ülkelerinde yasaklanmışlardı! - 1 Taliban, 20 yıl süren savaşın ardından 15 Ağustos 2021 tarihinde iktidarı eline geçirmiş ve kadınların sahip olduğu hakların birçoğunu kaldırmıştı.
TFF, FIFA'nın kararını duyurdu

TFF, FIFA'nın kararını duyurdu

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...