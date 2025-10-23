FIFA'dan Afgan futbolcular için karar: Ülkelerinde yasaklanmışlardı!

Afganistan'da 2021 yılından beri iktidarı elinde tutan Taliban yönetimi, ülkede kadınların spor yapmalarını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları ülkeyi terk etmiş ve futbolcuların çoğu Avustralya'da yaşamaya başlamıştı.

FIFA, 23-29 Ekim 2025 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan "FIFA Unites: Women's Series" (FIFA Birleşiyor: Kadınlar Serisi) adlı turnuvaya çoğunluğu yurt dışında yaşayan Afgan milli takımını da dahil etme kararı aldı.



FAS ÜZERİNDEN ULAŞIM SAĞLAYACAKLAR



FIFA'nın açıklamasına göre Afgan futbolcular Fas'ta toplanacak ve buradan Dubai'ye hareket edecekler.

Yapılan açıklamada ulaşım konusundaki desteği için Fas Futbol Federasyonu'na ayrıca teşekkür edildi.

23 Ekim tarihinde başlayacak olan organizasyonda Birleşik Arap Emirlikleri, Çad, Libya ve Afganistan yer alacak.



İSİMLERİ DEĞİŞECEK



Afgan Kadın Milli Futbol takımı, turnuva boyunca "Afgan Kadınlar Birliği" adıyla sahne alacak.

