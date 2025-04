FIFA'dan anlamlı proje: "Bugünün değil yarının inşaası"

Haziran ayında ilk kez 32 takımla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası, büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor.



Ancak bu turnuva saha içindeki rekabetle sınırlı kalmayacak.



FIFA, ev sahibi on bir şehirde çocuklar için mini futbol sahaları yapılması ve sosyal futbol programlarının hayata geçirilmesi amacıyla her şehre 1 milyon dolarlık bağış yapacak.



Nashville, Los Angeles, Miami ve New York gibi şehirlerin yer aldığı projeye, çocukların güvenli ortamlarda spor yapması ve futbol aracılığıyla sosyalleşmesi hedefleniyor.

"BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA İNŞAA EDECEK"



FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu projenin sadece bugünü değil, yarını da inşaa ettiğini belirtiyor.



FIFA'nın bu girişimi, yalnızca büyük kulüplerin katıldığı bir turnuvanın ötesinde, çocukların hayatına dokunan ve futbolu herkes için ulaşılabilir kılan bir adım olarak öne çıkıyor.

2025 Kulüpler Dünya Kupası, sahadaki mücadele kadar geride bırakacağı mirasla da hafızalarda yer edinecek.