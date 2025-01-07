FIFA'dan ceza alan Yeni Malatyaspor'dan TFF'ye ligden çekilme talebi

TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, TFF'ye ligden çekilme talebinde bulunduklarını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FIFA'DAN CEZA ALDILAR



Ekonomik olarak zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda mağlup oldu.



Yeni Malatyaspor, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.