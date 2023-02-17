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FIFA'dan depremzedeler için 1 milyon dolar

FIFA, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

FIFA'dan depremzedeler için 1 milyon dolar

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, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını duyurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

Infantino yaptığı açıklamada, "Dünya futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralananların ve felaketzedelerin üzüntülerini paylaşıyor, onlar için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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