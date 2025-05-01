FIFA'dan Eyüpspor'a 6 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekibi Eyüpspor geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almıştı. FIFA, eflatun-sarılı ekibe bugün kesinleşen dava sonucunda 6 dönem transfer yasağı daha verildiğini açıkladı.

Toplam 9 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Eyüpspor'un 23 Nisan’da verilen 3 dönemlik transfer yasağına neden olan yaklaşık 150 bin Euro’yu ödediği ve kısa süre içinde bu yasağın kalkacağı öğrenildi.



Eyüpspor ödeme yaparak, kalıcı bir transfer yasağı gelmesinin önüne geçecek.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA



Eyüpspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir “sportif ceza” bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini yer verildi.