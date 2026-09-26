FIFA'dan Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı
26.09.2026 08:50
Son Güncelleme: 26.09.2026 08:52
Fenerbahçe'ye verilen ceza FIFA'nın Kayıt Yasağı Listesi'nde yer aldı.
FIFA, Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı cezası verdi. Ceza, söz konusu borcun ödenmesi halinde kaldırılabilecek.
FIFA, Fenerbahçe'ye üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan FIFA Kayıt Yasağı Listesi'nde sarı-lacivertli kulübün ceza başlangıç tarihi 25 Eylül 2026 olarak görünüyor.
Listede cezanın üç dönem olarak uygulanacağı ifade ediliyor.
Bu arada listeye aynı tarihte giren 1'inci Lig takımı Pendikspor'a da üç dönem transfer yasağı getirildi.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranında sarı-lacivertli kulübe üç dönem transfer yasağı getirildiği yer alıyor.
İLGİLİ ÖDEMELER KAPILIRSA CEZA KALDIRILABİLİR
Edinilen bilgiye göre; cezanın kaldırılması için cezaya sebep olan ödemelerin yapılması gerekiyor.
Bu ödemeler yapıldığı takdirde cezanın kaldırılacağı ifade ediliyor.
FUTBOLDA ÜÇ DÖNEM TRANSFER YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?
Üç dönem transfer yasağı, bir futbol kulübünün FIFA ya da yerel federasyon tarafından arka arkaya gelecek üç transfer tescil dönemi boyunca, yani yaklaşık 1,5 yıl kadrosuna yeni futbolcu dahil edememesi ve lisans çıkaramaması anlamına geliyor.
Futbolda bize sezonda yaz ve kış olmak üzere iki transfer dönemi bulunduğu için üç dönemlik bir yasak toplamda 1,5 yıllık bir süreci kapsıyor.