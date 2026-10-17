FIFA'dan İspanya'ya İslamofobi cezası

Barcelona'daki RCDE Stadı'nda 31 Mart'ta oynanan İspanya-Mısır hazırlık maçında bazı taraftarlar, “Zıplamayan Müslümandır” şeklinde tezahürat yaptı.

İspanya 'nın Dünya Kupası'nı kazanmasından üç hafta sonra, 4 Ağustos'ta FIFA Disiplin Komitesi, İspanya'ya 20 bin dolar (17 bin 800 euro) para cezası verdi ve takımın bir sonraki iç saha hazırlık maçında stadın en az yüzde 15'inin kapatılmasına karar verdi.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF), açıklamasına göre FIFA Temyiz Komitesi, ırkçı tezahüratlar nedeniyle verilen cezaya karşı yapılan itirazı reddetti. RFEF, sorumluların tespit edilmesine yardımcı olmak için tam iş birliği yaptığını ancak karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını duyurdu.