FIFA'dan İspanya'ya İslamofobi cezası
17.10.2026 06:03
Son Güncelleme: 17.10.2026 06:34
Maçın ardından polis soruşturma başlatmış, İspanya Hükümeti de ırkçı tezahürata tepki göstermişti.
FIFA, mart ayında Mısır ile oynanan hazırlık maçında taraftarın Müslüman karşıtı tezahüratları nedeniyle İspanya'ya verilen cezaya yönelik itirazı reddetti.
Barcelona'daki RCDE Stadı'nda 31 Mart'ta oynanan İspanya-Mısır hazırlık maçında bazı taraftarlar, “Zıplamayan Müslümandır” şeklinde tezahürat yaptı.
İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasından üç hafta sonra, 4 Ağustos'ta FIFA Disiplin Komitesi, İspanya'ya 20 bin dolar (17 bin 800 euro) para cezası verdi ve takımın bir sonraki iç saha hazırlık maçında stadın en az yüzde 15'inin kapatılmasına karar verdi.
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF), açıklamasına göre FIFA Temyiz Komitesi, ırkçı tezahüratlar nedeniyle verilen cezaya karşı yapılan itirazı reddetti. RFEF, sorumluların tespit edilmesine yardımcı olmak için tam iş birliği yaptığını ancak karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını duyurdu.
Maç sırasında stattaki dev ekranda “Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yasanın; şiddet içeren, yabancı düşmanlığına dayalı, homofobik veya ırkçı eylemlere aktif katılımı yasakladığı ve cezalandırdığı hatırlatılır.” mesajı yayınlandı.
YAMAL DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Karşılaşmanın ilk yarısında bir grup İspanyol taraftarın ırkçı tezahürat yapması, Mısır Milli Marşını ıslıklanması ve sosyalist İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli tezahüratlar tepki çekmişti. İspanyol polisi tezahüratı yapan taraftarlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Maçta İspanya'nın ilk 11'inde yer alan yıldız futbolcu Lamine Yamal da tezahüratlara tepki göstermişti. Barcelona'da forma giyen Müslüman futbolcu, tezahüratları “saygısızlık ve kabul edilemez bir davranış” olarak nitelemişti.
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente de tezahüratları “kabul edilemez” olarak değerlendirmişti.
De la Fuente, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Şiddet yanlısı kişiler futboldan yararlanarak kendilerine alan açıyor. Bu kişiler toplumdan uzaklaştırılmalı, kimlikleri tespit edilmeli ve mümkün olduğunca toplumdan uzak tutulmalı.” demişti.