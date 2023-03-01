FIFA'dan kayıp zaman için devrim niteliğinde karar yolda

FIFA, futbol maçlarında kayıp zaman nedeniyle yeni değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

FIFA, son Dünya Kupası'nda radikal bir karar almıştı.



Oyunun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan kuruluş, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda talimat vermişti.



FIFA, maçlardaki kayıp zamanları "futbol için bir bela" olarak görüyor.



Marca'nın haberine göre; organizasyon kayıp zamanla ilgili önerileri, hafta sonu yapılacak IFAB toplantısında tartışacak.



GOL SEVİNCİ DE EKLENECEK

Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Haziran'dan itibaren gol sevinçlerindeki kayıp zamanı da normal süreye ekleyecek.



Son olarak Dünya Kupası'nda ilk denemesini yapan FIFA'nın kararı sonrası ortalama ekstra zaman süresi 4-5 dakika civarında artış göstermişti.