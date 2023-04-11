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FIFA'dan Leeds United'a 27.9 milyon euroluk Jean-Kevin Augustin cezası

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Fransız futbolcu Jean-Kevin Augustin'in hakedişlerinin ödenmemesi sebebiyle FIFA tarafından 27.9 milyon euroluk cezaya çarptırıldı.

FIFA'dan Leeds United'a 27.9 milyon euroluk Jean-Kevin Augustin cezası

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FIFA, Leeds United'a haksız sözleşme feshi nedeniyle rekor ceza kesti. Kulüpten 2020 yılında gönderilen Jean-Kevin Augustin'in hakedişlerinin ödenmemesi ve haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle FIFA, Leeds United'a rekor ceza verdi.

Oyuncunun Leeds ile yaptığı sözleşmenin 5 yıllık bedelinin tamamının ödenmesine hükmedilirken bahsedilen rakamın 27.9 milyon euro olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki forvet 2020 Temmuz'unda Leeds'e 21 milyon euroya transfer edilmiş ve 3 ay sonra Nantes'a kiralanmıştı. Augustin şu anda Basel'de kariyerine devam ediyor.

FIFA'dan Leeds United'a 27.9 milyon euroluk Jean-Kevin Augustin cezası - 1
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