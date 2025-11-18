FIFA'dan Malezya Futbol Federasyonu'na soruşturma: "Milli oyuncular Malezyalı değil"

Malezya Milli Takımı'nda "sahte oyuncu" krizi yaşanıyor.

Uluslararası futbolun en büyük yönetim kurulu olan FIFA'nın açıklamasına göre ülke federasyonu gerçekte Malezyalı olmayan yedi oyuncuyu resmi evraklarda sahtecilik yaparak milli maçlarda oynattı.

Usullere aykırı bir şekilde maçlarda oynatılan bu yedi futbolcu 12 aylığına futboldan men edilirken Malezya Futbol Federasyonu hakkında da soruşturma başlatıldı.

439 BİN DOLAR CEZA ÖDEYECEKLER

FIFA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malezya Futbol Federasyonu'nun tüm operasyonlarına yönelik bir soruşturma başlattığımızı duyuruyoruz. Bu şekilde evraklarda sahteciliğin nasıl yapıldığını anlayacak, federasyonun yeterliliğini ve verimliğini ölçecek, aynı zamanda da yetkililere verilecek olan disiplin cezalarını belirleyeceğiz."

Kurum, Malezya Futbol Federasyonu'nun 439.000 dolar para cezasına çarptırıldığını da açıkladı.

GERÇEK, KİMLİK İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Oyuncular hakkındaki gerçeklerin kimlik belgelerinin incelenmesinin ardından ortaya çıktığını bildiren FIFA, resmi açıklamasında "Ceza alan oyuncular, dedelerinin Malezya'da doğduğunu iddia ettiler; ancak kimlik belgelerinde gerçek ortaya çıkınca ülke hükümetine gönderdikleri belgeleri okumadıklarını söylediler. Malezya Futbol Federasyonu'nun ise süreci hızlandırmak adına gerekli adımları atmadığını belirttiler." ifadelerini kullandı.