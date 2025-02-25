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FIFA'dan Sivasspor transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini duyurdu.

FIFA'dan Sivasspor transfer yasağı

’de puan durumunda küme düşme hattında bulunan ’a FIFA’dan kötü haber geldi.

FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.

FIFA'dan Sivasspor transfer yasağı - 1
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