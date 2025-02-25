FIFA'dan Sivasspor transfer yasağı

Süper Lig’de puan durumunda küme düşme hattında bulunan Sivasspor’a FIFA’dan kötü haber geldi.



FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.



Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.

