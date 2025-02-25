FIFA'dan Sivasspor transfer yasağı
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini duyurdu.
Süper Lig’de puan durumunda küme düşme hattında bulunan Sivasspor’a FIFA’dan kötü haber geldi.
FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.
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