FIFA’dan Sivasspor’a transfer yasağı

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.



Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.



Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.