FIFA'dan Türk takımlarına ceza

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; 3 Türk ekibine transfer cezası geldi.

FIFA; Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı verdi.

1. Lig ekibi Adana Demirspor ve ekibi Kayserispor 3 dönem aldı.

Diğer Süper Lig ekibi Eyüpspor'a ise süresiz ceza verildi. Transfer tahtası kapatıldı.

SAHA SONUÇLARI DA SIKINTILI

Eyüpspor da alınan başarısız sonuçlarla birlikte teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.

Kayserispor, 18 takımlı Süper Lig’de bu sezon galibiyet alamayan tek takım durumunda. 8 haftada 5 puan toplayan Kayserispor, 17. sırada yer alıyor. 

İki Süper Lig ekibinin de devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor.

