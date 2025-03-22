FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda ihraç kararı

FIFA, Club Leon'un çoklu sahiplik kurallarına uymadığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edildiğini açıkladı.

James Rodriguez'in de formasını giydiği Leon ve bir başka Meksika ekibi Pachuca, aynı sahiplik grubuna ait oldukları için inceleme altına alınmışlardı.

YENİ TAKIM AÇIKLANACAK



Pachuca kulübü turnuvaya katılabilecek. Leon, turnuvada Chelsea, Flamengo ve Esperance'nin yer aldığı D grubunda mücadele edecekti.



FIFA'nın, turnuvaya katılacak yeni takımı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.



Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da başlayacak.