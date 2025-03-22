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FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda ihraç kararı

FIFA Meksika temsilcisi Club Leon'un Kulüpler Dünya Kupası'ndan ihraç edildiğini duyurdu. Meksika ekibi karara itiraz edecek.

FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda ihraç kararı

, Club Leon'un çoklu sahiplik kurallarına uymadığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edildiğini açıkladı.

James Rodriguez'in de formasını giydiği Leon ve bir başka Meksika ekibi Pachuca, aynı sahiplik grubuna ait oldukları için inceleme altına alınmışlardı.

YENİ TAKIM AÇIKLANACAK

Pachuca kulübü turnuvaya katılabilecek. Leon, turnuvada Chelsea, Flamengo ve Esperance'nin yer aldığı D grubunda mücadele edecekti.

FIFA'nın, turnuvaya katılacak yeni takımı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da başlayacak.

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