FIFA'nın uygulaması Süper Lig'e geliyor. "Ortak karar aldık"

FIFA 'nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası 'nda kullandığı çipli top teknolojisi Türkiye 'ye geliyor.



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, bu kararı ortak aldıklarını dile getirdi.

"ORTAK KARAR ALDIK"

2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisi gibi uygulamalarla ilgili kulüplerin ortak bir karar aldığını belirten Doğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Teknoloji anlamında da özellikle son Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi var, gol çizgisi teknolojisi. Bu iki teknolojinin de Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Biz daha önce Kulüpler Birliği, Çağrı Bey ve ekibi bu firmalarla görüşmeler yapılmıştı. Bununla alakalı maliyetleri kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojinin kullanılmasını istiyor."

ÇİPLİ TOP UYGULAMASI NEDİR?

Çipli top, merkezinde yüksek hassasiyetli bir sensör sistemi barındıran teknolojik bir spor ekipmanıdır. Topun iç kısmına, ağırlık merkezini bozmayacak şekilde yerleştirilen bu mikroçipler, "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" (SAOT) ile entegre çalışır. Sensörler, topun hareketini ve futbolcuların topa ilk temas anını milisaniyelik bir hızla takip ederek elde ettiği verileri anlık olarak VAR (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderir.