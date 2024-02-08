FIFA'ya İsrail'e ceza çağrısı

FIFA'ya İsrail'e yaptırım ve ceza uygulaması için çağrı yapıldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi ve federasyon başkanı olan Prens Ali'nin kaleme aldığı mektupta, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail'in futbol dünyasından izole edilmesi gerektiği vurgulandı.

"RUSYA'YA YAPILANLAR GEÇERLİ OLSUN"



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar futbol federasyonlarının da destek verdiği yazılı açıklama, Rusya'ya Ukrayna'yı işgalinden sonra uygulanan ambargoların, İsrail için de geçerli olması çağrısını içeriyor.

Konu hakkında İngiliz basınına konuşan İsrail Futbol Federasyonu CEO'su Niv Goldstein, "FIFA'nın politik konuları futbola karıştırmayacağına inanıyorum." dedi.



İsrail temsilcileri iç saha maçlarını 7 Ekim'den beri başka ülkelerde oynuyor. İsrail Milli Takımı, EURO 2024 elemelerinde mart ayında İzlanda ile play-off oynayacak.