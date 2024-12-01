Fikret Orman'dan adaylık sorusuna yanıt

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının kabul edilmesinin ardından ve yönetim kurulu başkanlığı görevinin Hüseyin Yücel tarafından yürütüleceği açıklandı.



Siyah-beyazlı takımda Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık adaylığı için ismi anılan isimlerden biri olan Fikret Orman suskunluğunu bozdu.



"BEŞİKTAŞ BAŞKANI AĞLAMAZ"

TV100'de katıldığı programda Arat'ın istifasını değerlendiren Orman, başkan adayı olacağı iddialarına da yanıt verdi.



Orman, "İlk gününden beri, Hasan Bey seçildiğinden beri, Hasan Bey'in Beşiktaş'a başkan olması lazımdı. Beşiktaş'la ilgili fikirleri, söylemeleri olan birisiydi. O yüzden ilk günden bu yana başkan olması gerektiğini söylüyordum. Hasan Arat'la ilgili konuşmak şu anda doğru değil. En önemli konu yarınla ilgili. Yarınla ilgili konuları konuşmak daha doğru olur.

Hasan Arat, iki üç gün öncesine kadar Beşiktaş'ın başkanıydı. Beşiktaş'ı temsil ettiği için onun için nazik konuştum. Bu dakikadan sonra yargılamak falan benim tarzım değil. Herkes atıp tutuyor ama ben duvara çivi çakan birisini görmedim. Herkes konuşuyor ama kimsenin bir şey yaptığını görmedim. Beşiktaş başkanı kuvvetli adamdır, öyle ağlamaz, mazaret sunmaz. Beşiktaş başkanını kimse tehdit edemez. Bu bir yerlere olayı çekmedir. Kifayetsiz, yetersiz insanların iki temel özelliği vardır. Şikayet ve mazaret. Büyük vaatler verildi, yapılamayacağı ortaya kondu." dedi.

ADAY OLACAK MI?



Aday olup olmayacağı sorulan Fikret Orman, "Eski bir başkan, hemde istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın? Veya başka bir kulübün başkanlığını kovalasın? Herkes Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'ten örnek veriyor. Onların ikisi de baikanken seçime girdikleri için olabilir. Ben istifa ettim, ben neden Beşiktaş başkanlığını kovalar pozisyonda olayım?



Beşiktaş'ta aday olma gibi bir durumum yok, onu kovaladığım da yok. Camianın içinde doğmuş, hayatı camianın içinde geçmiş kişiyim, Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman olurum. Beşiktaş'ın pazartesi günkü maçı, ondan sonraki haftadaki maçını, Mayıs'a kadar giden süreci konuşmamız lazım bizim. Biz fırsat kollayan insanlar değiliz. Ben de öyle. Serdal'ın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz." yanıtını verdi.

