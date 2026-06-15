Fildişi Sahili, Ekvador'u 90'da yıktı

2026 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Ekvador , ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field'da karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İlk yarıda oyuna tamamen hakim olan Ekvador milli takımı birçok net gol fırsatını kaçırdı. İki takım 4 defa direklere takıldı. 90'ıncı dakikada Wilfried Singo'nun yerden ortaladığı topu tek vuruşla ağlara gönderen Manchester United'ın oyuncusu Amad Diallo, maçın yıldızı oldu.

Fildişi Sahili, bu kritik galibiyetle dün Curacao'yu 7-1 yenen Almanya'nın ardından E Grubu'nda averajla ikinci sırada yer aldı. Grubun ikinci maçında Fildişi Sahili, Almanya ile Ekvador ise Curaçao ile karşı karşıya gelecek.