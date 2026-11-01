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File derbisinde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'e set vermedi

01.11.2026 22:05

File derbisinde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'e set vermedi
Özel Kurum
Volkan Üstüyıldız
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Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maçın setlerini 22-25, 18-25 ve 18-25 kazanan Fenerbahçe 5'te 5 yaptı. Galatasaray ise 6. maçında 4. yenilgisini aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 22-25, 18-25 ve 18-25 sona erdi. 84 dakikalık mücadele sonucunda Fenerbahçe 5. galibiyetini alırken 14 puanla Vakıfbank'ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Altıncı maçında 4. yenilgisini alan Galatasaray ise 8 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

 

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