File derbisinde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'e set vermedi
01.11.2026 22:05
Özel Kurum
Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maçın setlerini 22-25, 18-25 ve 18-25 kazanan Fenerbahçe 5'te 5 yaptı. Galatasaray ise 6. maçında 4. yenilgisini aldı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 22-25, 18-25 ve 18-25 sona erdi. 84 dakikalık mücadele sonucunda Fenerbahçe 5. galibiyetini alırken 14 puanla Vakıfbank'ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Altıncı maçında 4. yenilgisini alan Galatasaray ise 8 puanla 7'nci sırada bulunuyor.