File koptu, taraftarlar sahaya düştü: 6 yaralı

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.



Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.



Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı. Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

