 File koptu, taraftarlar sahaya düştü: 6 yaralı - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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File koptu, taraftarlar sahaya düştü: 6 yaralı

Karabük'te Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlarken tribün güvenlik filesinin kopması sonucu sahaya düşen 6 taraftar yaralandı.

File koptu, taraftarlar sahaya düştü: 6 yaralı

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı. Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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