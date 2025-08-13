NTV.COM.TR

Filenin Efeleri, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Filenin Efeleri, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı 'yı 3-2 yendi.

Milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Salon: Orduzu Pınarbaşı

Hakemler: Vasileiadis Vasilelos (Yunanistan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)

Türkiye: Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer)

Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Jacobsen (Jonas Petersen, Dahl, Nielsen, Hoff)

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10

Süre: 127 dakika

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...