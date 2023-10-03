Filenin Efeleri ABD karşısında mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi.
ABD, Filenin Efeleri karşısında ilk seti 25-17 bitirerek 1-0 öne geçti. Ardından mücadelenin A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci seti 26-28 kazanarak sette durumu eşitledi.
Ancak ABD mücadelenin en uzun süren üçüncü setini 32-30 önde tamamladı, dördüncü seti de 25-20 önde bitiren ABD setlerde durumu 3-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.
TÜRKİYE B GRUBUNDA 5. SIRADA
Bu sonucun ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunda 3 puanla 5. sırada yer aldı.ABD ise üst üste 3 galibiyet ile puanını 9'a yükselterek zirveye yerleşti.
Türkiye grupta oynadığı ilk mücadelede Sırbistan'ı mağlup ederken, ikinci maçta Slovenya'ya mağlup olmuştu.
Filenin Efeleri, B Grubunun dördüncü maçını yarın TSİ 13:25'te Japonya karşısında oynayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Voleybol
- Milli Takım
- Spor&Skor