Filenin Efeleri ABD karşısında mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

ABD, Filenin Efeleri karşısında ilk seti 25-17 bitirerek 1-0 öne geçti. Ardından mücadelenin A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci seti 26-28 kazanarak sette durumu eşitledi.

Ancak ABD mücadelenin en uzun süren üçüncü setini 32-30 önde tamamladı, dördüncü seti de 25-20 önde bitiren ABD setlerde durumu 3-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.

TÜRKİYE B GRUBUNDA 5. SIRADA

Bu sonucun ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunda 3 puanla 5. sırada yer aldı.ABD ise üst üste 3 galibiyet ile puanını 9'a yükselterek zirveye yerleşti.

Türkiye grupta oynadığı ilk mücadelede Sırbistan'ı mağlup ederken, ikinci maçta Slovenya'ya mağlup olmuştu.

Filenin Efeleri, B Grubunun dördüncü maçını yarın TSİ 13:25'te Japonya karşısında oynayacak.