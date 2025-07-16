Filenin Efeleri, ABD'ye mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftasında Japonya'da ilk maçında ABD'ye 3-0 yenildi.



Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri ilk seti 24-26, ikinci seti 21-25, üçüncü seti de 27-29 alarak karşılaşmayı da 3-0 kazandı.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in 3. haftasında yarın ikinci maçında TSİ 9.30'da Almanya ile karşılaşacak.