Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıkıyor

Milli takım, elemelerde A Grubu'nda Danimarka'nın yanı sıra Macaristan ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı takımın, Danimarka ile Middelfart kentinde oynayacağı müsabakada TSİ 17.00'de başlayacak.
Milliler, 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.
Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun
Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Libero: Volkan Döne, Caner Ergül
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