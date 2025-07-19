Filenin Efeleri, Brezilya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki üçüncü maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi.



Ligin 3. haftasında maçlarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, lider Brezilya ile karşılaştı.



İlk seti 25-22 kaybeden milli takım, ikinci sette 10-4 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Brezilya 26-24'lük skorla durumu 2-0 yaptı.



Üçüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan ay-yıldızlılar, bu kez üstünlüğünü setin sonuna taşıdı ve 25-22 ile durumu 2-1'e getirdi.



Etkili servislerle maça ortak olmaya çalışan milli takım karşısında son seti 25-22 önde tamamlayan Brezilya, karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Türkiye, Japonya ayağında ikinci mağlubiyetini yaşadı. FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon toplamda 11 maça çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı.



Lider Brezilya ise oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti.



Milli takım, 2025 VNL'deki son maçını yarın Arjantin ile yapacak.