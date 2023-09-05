Filenin Efeleri, İsrail'i yenerek son 16 turuna yükseldi

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, grubundaki 5. maçında İsrail'i 3-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.



Filenin Efeleri, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu. Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti.



A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.