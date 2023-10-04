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Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu

Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Japonya'ya 3-0 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Milliler 4 maçta 3 puan toplayabildi.

Filenin Efeleri, Japonya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında ev sahibi Japonya’ya 3-0 mağlup oldu.

Japonya setleri 35-15, 25-20, 25-19, kazanarak mücadeleden set vermeden 3-0 galip ayrıldı. 

Mililer bu sonuçla, elemelerdeki 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.

Filenin Efeleri, elemelerdeki beşinci maçında 6 Ekim Cuma günü saat 04.00’te Finlandiya ile karşılaşacak.

Son 3 maçına çıkacak olan A Milli Erkek Voleybol takımı 3 puanla 5. sırada yer alıyor. 

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

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