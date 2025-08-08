Filenin Efeleri Macaristan maçı ne zaman? CEV Avrupa Şampiyonası Elemesi Türkiye - Macaristan voleybol amaçı hangi kanalda, saat kaçta?

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşılaşacak olan A Millilerin kadrosu belli oldu. Kıran kırana bir mücadele yaşanması beklenen CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinde Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri gündemde. İşte, Türkiye voleybol maçı ayrıntıları...



FİLENİN EFELERİ MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemeleri A Grubu üçüncü maçına Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da Macaristan ile çıkıyor.



Maç, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Filenin Efelerini canlı olarak TRT Spor Yıldız'dan takip edebilirsiniz.