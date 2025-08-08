Filenin Efeleri Macaristan maçı ne zaman? CEV Avrupa Şampiyonası Elemesi Türkiye - Macaristan voleybol amaçı hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşılaşıyor. A grubunda yer alan Milliler, gruptaki 3. mücadelesinde top sürüyecek. Voleybol severler ise Macaristan - Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki, Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta?
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Macaristan ile karşılaşacak olan A Millilerin kadrosu belli oldu. Kıran kırana bir mücadele yaşanması beklenen CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinde Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri gündemde. İşte, Türkiye voleybol maçı ayrıntıları...
FİLENİN EFELERİ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemeleri A Grubu üçüncü maçına Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da Macaristan ile çıkıyor.
Maç, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da gerçekleşecek. Filenin Efelerini canlı olarak TRT Spor Yıldız'dan takip edebilirsiniz.
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın
- Etiketler :
- Haberler -
- Cev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası
- A Milli Erkek Voleybol Takımı
- Filenin Efeleri