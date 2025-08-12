Filenin Efeleri, Malatya'da Danimarka'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında 13 Ağustos Çarşamba günü Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.



Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak.



Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.



A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.



Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:



Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya



Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler



Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit



Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan



Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın