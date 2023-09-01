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Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'ya 3-2 yenildi.

Filenin Efeleri Romanya'ya yenildi

İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu maçlarında milli takım ikinci müsabakasında Tel Aviv'de Romanya'yla karşılaştı.

Türkiye, rakibine 25-22, 18-25, 25-21, 23-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 kaybetti.

A Milli Erkek Takımı, gruptaki üçüncü maçında yarın Yunanistan'la karşılaşacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Vlatko Ristovski (Makedonya)

Romanya: Aciobanitei, Butnaru, Rata, Bala, Calin, Dumitru (Diaconescu, Kosinski, Bartha, Peta, Constantin, Chitigoi)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Mert Matiç)

Setler: 25-22, 18-25, 25-21, 23-25, 17-15

Süre: 141 dakika (28, 25, 27, 38, 23)

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