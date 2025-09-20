NTV.COM.TR

Filenin Efeleri tarih yazıyor: Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final!

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri tarih yazıyor: Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.

A Milli Takım, rakibini 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)

Hollanda: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...