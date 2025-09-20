Filenin Efeleri tarih yazıyor: Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.



Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.



A Milli Takım, rakibini 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.



Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.



Salon: SM Mall of Asia Arena



Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)



Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)



Hollanda: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)



Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19