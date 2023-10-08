Filenin efeleri, turnuvaya galibiyetle veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus'u 3-0 yendi.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmayı rakibine set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.



Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin