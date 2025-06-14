Filenin Efeleri, üçüncü maçında da kazanamadı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.



İlk hafta maçlarında henüz galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçını 15 Haziran Pazar günü TSİ 10.00'da Çin'e karşı oynayacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi



Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazaktistan)



Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Berk Dilmenler, Mert Matic (Berkay Bayraktar, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Ahmet Tümer)



Polonya: Jakubiszak, Nasevich, Gierzot, Poreba, Firlej, Szymura (Czunkiewicz, Granieczny, Kozub, Sasak, Hawryluk, Zaleszczyk)



Setler: 26-28, 23-25, 21-25



Süre: 79 Dakika