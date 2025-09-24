Filenin Efeleri'nden çeyrek finalde veda
Filenin Efeleri, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi ve turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler’in başkenti Manila’da Pasay City’deki Mall of Asia Arena’da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Polonya'a 3-0 yenilerek elendi.
Filenin Efeleri, başkent Manila'daki SM Mall of Asia Arena'da oynanan maçta rakibine 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle mağlup oldu.
- Etiketler :
- Spor
- Voleybol
- Spor&Skor